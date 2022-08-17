Двух сотрудников Запорожской АЭС задержали по подозрению в работе на ВСУ

В Запорожье заявили о задержании двух работавших на ВСУ сотрудников АЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В городе Энергодаре Запорожской области, который контролируют российские войска, задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Двое сотрудников Запорожской АЭС задержаны правоохранительными органами по подозрению в сотрудничестве с боевиками ВСУ. Задержанные наводили удары по территории Энергодара и ЗАЭС», — написал он.

По словам Рогова, задержанным должны предъявить обвинение в международном терроризме. За совершение этого преступления им может грозить до десяти лет тюрьмы.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположена в городе Энергодаре Запорожской области Украины. Южную и центральную части этой области, в частности Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Работают на станции украинские операторы.

После начала российской военной операции на Украине стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории АЭС. В последний раз Рогов выдвинул подобное обвинение накануне. Он утверждает, что ВСУ целенаправленно атакуют охлаждающий контур Запорожской АЭС, стараясь его повредить. Украинские войска стреляли по нему несколько десятков раз из тяжелых вооружений, утверждал Рогов, указывая на риск ядерной катастрофы в случае перегрева реактора.

Член ВГА также обвинил ВСУ в стрельбе по отходам ядерного топлива. Один из снарядов упал в десяти метрах от контейнера с ядерным топливом, утверждал Рогов.

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Более 40 стран, в том числе государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Финляндия, Япония и другие, потребовали от России «немедленно вывести вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС» и вернуть ее под контроль Украины. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это заявление пропагандистским из-за отсутствия упоминания об обстрелах.

Российские власти настаивают, что на АЭС должна приехать инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и обвиняют Запад и Киев в препятствовании визиту. Страны G7 утверждают, что поездке мешает присутствие на объекте российских военных.

Пророссийские власти Запорожской области призывали объявить режим тишины в районе АЭС.