Поставки российских товаров в США упали до минимума за 18 лет

Импорт российских товаров в Соединенные Штаты в июне упал в 1,7 раза по сравнению с маем, до минимума с начала 2004 года. На фоне санкций российско-американская торговля сжалась в четыре раза по сравнению с уровнем 2021 года

Фото: Jae C. Hong / AP

Торговля между Россией и США продолжила сокращение в июне 2022 года: американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до $661 млн. Обновленные данные разместило Бюро переписей США (Census Bureau) — американский аналог Росстата. Взаимный товарооборот США и России в июне оказался в четыре раза меньше среднемесячного оборота между двумя странами за 2021 год ($3 млрд).

Россия с февраля перестала публиковать таможенную внешнеторговую статистику. По данным США, показатель американского импорта из России за июнь стал самым низким с февраля 2004 года (тогда было $653 млн); даже после мирового экономического кризиса 2008 года было больше ($984 млн в феврале 2009-го). В мае 2022 года импорт составлял $1,1 млрд — уже более чем вдвое ниже среднемесячного за 2021 год на уровне $2,5 млрд. Весной 2022 года США заблокировали импорт российских нефти и нефтепродуктов (на них приходилось около 60% импорта из России в США), морепродуктов и алмазов.

Американский экспорт в Россию, сократившийся в пять раз в марте, уменьшился до $58 млн в июне по сравнению с $77 млн в мае. В том числе поставки американской фармацевтической продукции в Россию сократились в два раза — до $13 млн.

Причины снижения импорта США из России

Для морепродуктов из России (в основном речь идет о мороженых крабах) США установили срок завершения импорта по существующим контрактам до 23 июня. В июне поставки этих товаров из России сократились до $76,6 млн — с майского уровня в $347,9 млн. Поставки минеральных удобрений (намеренно выведены Вашингтоном из сферы действия санкций) снизились до $88,8 млн (в мае — $135,5 млн), импорт российских металлов платиновой группы, включая палладий, — до $76,3 млн (по сравнению $258,5 млн в предыдущем месяце).

Импорт российского ядерного топлива в США в июне сократился до менее $3 млн — по сравнению с почти $114 млн в мае. В 2021 году среднемесячный импорт ядерного топлива из России составлял $56 млн, но было два месяца, когда эти поставки составляли менее $3 млн. Российский уран весной под санкции США не попал. Агентство Reuters в марте объясняло решение тем, что энергетическая безопасность страны зависит от импорта из России, Казахстана и Узбекистана: они производят примерно половину урана, потребляемого американскими АЭС.

По итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России (по совокупному товарообороту). Но в 2022 году Америку, в частности, уже обогнала Турция: в июне ее товарооборот с Россией достиг $5,88 млрд.

Первые данные по июлю

7 августа таможенную статистику обновил Китай, одним из первых раскрывший данные уже по июлю 2022 года. Китай является крупнейшим торговым партнером России. Китайский экспорт в Россию, просевший в первые месяцы после начала специальной военной операции на Украине, восстановился и впервые за период жестких западных санкций превысил уровень годовой давности: $6,77 млрд в июле 2022 года — против $6,03 млрд в июле предыдущего года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Китайский импорт из России также продолжил расти под влиянием увеличивающихся поставок углеводородного сырья: в июле он достиг $10 млрд — на 2,8% больше, чем в мае, и на 47% больше, чем в июле прошлого года ($6,8 млрд), следует из данных китайской таможни.