Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Большинство россиян сочли, что детдом лучше усыновления иностранцами Политика, 06:00
Япония в июле вернулась к импорту российской нефти Экономика, 05:41
Трое сирийских военных погибли под Алеппо после удара со стороны Турции Политика, 05:38
Каждый девятый врач отказался работать во время отпуска Общество, 05:00
На территории ТЦ в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв.м Общество, 04:41
Маск сообщил, что собирается купить «Манчестер Юнайтед» Бизнес, 04:27
Ученые назвали страны с наибольшими шансами пережить ядерную войну Общество, 04:00
Власти Крыма заявили об «активизации агентуры» Киева после ЧП в Джанкое Политика, 02:58
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
NBC узнал о рассекречивании Трампом в Twitter спутника-шпиона США Политика, 02:35
Шольц счел важным прямое общение с Путиным во время кризиса на Украине Политика, 01:54
МИД сообщил о планах обговорить поездку на ЗАЭС через Россию с МАГАТЭ Политика, 01:34
Минобороны заявило о нарушении Израилем линии разграничения в Сирии Политика, 01:34
Правительство ФРГ опровергло сообщение об отсрочке закрытия АЭС Политика, 00:38
МИД Китая указал, что 85% населения мира не ввели санкции против России Политика, 00:30
Общество ,  
0 

На территории ТЦ в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв.м

В Ростове-на-Дону в складском помещении произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области. «Интерфакс» уточняет, что возгорание произошло на территории торгового центра «Янтарный».

«17 августа 2022 года в 01:49 (мск) в Ростове-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 «Е», произошел пожар в складском помещении и на открытой площадке (поддоны с прессованной бумагой)», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что в 02:42 по мск ранг пожара был повышен до второго.

Пожар в Ростовской области повредил 60 зданий. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Еще один пожар в Ростовской области произошел 15 августа. Возгорание зафиксировали вблизи станицы Верхнекундрюченской — сначала загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем — лес. Вечером огонь перекинулся на станицу, ее жителей эвакуировали. 53 человека пострадали из-за задымления. Огонь повредил около 60 домов. Площадь пожара составила 138 га. Власти региона предположили, что пожар мог начаться из-за замыкания линий электропередач.

Теги
Ростов-на Дону торговый центр Пожар МЧС
Материалы по теме
Площадь пожара в станице Ростовской области выросла до 136 га
Общество
В Долгопрудном произошел пожар на территории воинской части
Общество
Крупный пожар произошел в промзоне в Ленобласти
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter