На территории ТЦ в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв.м

В Ростове-на-Дону в складском помещении произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области. «Интерфакс» уточняет, что возгорание произошло на территории торгового центра «Янтарный».

«17 августа 2022 года в 01:49 (мск) в Ростове-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 «Е», произошел пожар в складском помещении и на открытой площадке (поддоны с прессованной бумагой)», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что в 02:42 по мск ранг пожара был повышен до второго.

Еще один пожар в Ростовской области произошел 15 августа. Возгорание зафиксировали вблизи станицы Верхнекундрюченской — сначала загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем — лес. Вечером огонь перекинулся на станицу, ее жителей эвакуировали. 53 человека пострадали из-за задымления. Огонь повредил около 60 домов. Площадь пожара составила 138 га. Власти региона предположили, что пожар мог начаться из-за замыкания линий электропередач.