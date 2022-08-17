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К тушению места взрывов боеприпасов в Крыму привлекут вертолеты

Глава Крыма Аксенов: к тушению места взрывов боеприпасов под Джанкоем привлекут вертолеты
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Для тушения пожара на месте взрыва боеприпасов под Джанкоем привлекут авиацию, сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«Там еще тлеет два небольших очага, то есть есть риски возгорания и детонации. Но в любом случае до 14:00 планируем поднять в воздух технику, закончить тушение пожара», — сказал он.

Аксенов уточнил, что из авиации к тушению привлекут пожарные вертолеты. «Вертолет просто поднимет люльку с водой, заход здесь с Северо-Крымского канала делать недалеко», — отметил он.

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Утром 16 августа на севере Крыма произошли взрывы и пожар на трансформаторной станции. Как заявили в Минобороны России, на временном складе под Джанкоем была устроена диверсия, в результате которой сдетонировали боеприпасы.

После взрывов на севере Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело. В радиусе 5 км от склада выставили оцепление. К утру 17 августа разрывы боеприпасов прекратились, сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

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