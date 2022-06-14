ЦБ предупредил о новой уловке телефонных мошенников

Банк России предостерег от искушения согласиться на предложение обналичить накопленный кешбэк или бонусные баллы, — так мошенники стали пытаться получить доступ к счету жертвы

Банк России расширил размещенный на своем сайте список типичных мошеннических схем, используемых для хищения средств с пластиковых карт россиян. К описанным ранее пяти приманкам (проверка данных счета на предмет возможной утечки, перевод средств на «безопасный» счет, оформление кредита на опережение якобы пытающихся сделать то же самое мошенников, помощь в получении наличных или с компенсацией украденного) добавилась шестая — обналичка накопленного кешбэка.

«Злоумышленники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», — предупреждает ЦБ.

Если вы взяли трубку и услышали столь заманчивое предложение, сразу прекращайте разговор, советуют в ЦБ. Регулятор особо отметил, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону данные, позволяющие получить доступ к деньгам на карточном счете, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или пришедший в СМС код.

С любыми вопросами, связанными с использованием бонусных баллов и кешбэка, в ЦБ рекомендуют самостоятельно обращаться в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.

По данным ЦБ, в 2021 году мошенники украли у банковских клиентов 13,5 млрд руб., совершив более 1 млн несанкционированных переводов с банковских карт и счетов. За прошлый год банки вернули клиентам меньше 7% украденных средств. Основная причина низких возвратов в том, что банк может не возвращать денежные средства, если клиент поддался на обман и самостоятельно перевел деньги или предоставил мошенникам необходимые для этого данные.