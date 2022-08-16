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Посольство в Лондоне потребовало от YouTube вернуть удаленные видео

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Видеохостинг YouTube удалил 29 видео из канала посольства России в Великобритании, диппредставительство потребовало восстановить элиминированный контент, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

Материалы были удалены 15 августа, уточнили в посольстве, большинство видеороликов содержали интервью российского посла Андрея Келина начиная с 2 марта этого года, которые «охватывают широкую проблематику»: от двусторонних отношений Лондона и Москвы до санкций и спецоперации на Украине.

«Рассматриваем удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить нашу информационную работу, а главное — лишить аудиторию канала источника правдивой информации. <…> Призываем администрацию YouTube восстановить все удаленные видео, а также принести извинения посольству России в Лондоне за необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия», — заявили дипломаты.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В августе YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина). Он выпускал ролики, посвященные истории и политике, в том числе о ситуации на Украине, кинообзоры, интервью и новости, а также закадровые («гоблинские») переводы фильмов, сериалов и видеоигр. Незадолго до блокировки блогер сообщил, что канал набрал 3 млн подписчиков.

В пресс-службе компании Google, которая владеет видеохостингом, РБК сообщили, что причиной удаления стало нарушение каналом политики в отношении разжигания ненависти. В компании указали, что канал содержал контент, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», включая боевые действия на Украине.

Теги
посольство России в Великобритании YouTube удаление видео
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