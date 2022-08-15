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Глава Pfizer заболел COVID после четырех доз вакцины

Pfizer PFE $49,64 -0,6% Купить
Альберт Бурла
Альберт Бурла (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19, об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я бы хотел сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я рад, что привился четырьмя дозами вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, хотя у меня очень легкие симптомы. Я изолировался и начал курс препарата «Паксловид», — написал Бурла.

Далее он отметил, что препарат «Паксловид» не одобрен, однако разрешен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США для экстренного использования в лечении коронавируса легкой и средней степени тяжести у пациентов с высоким риском.

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Фото:Karen Ducey / Getty Images

Также это лекарство одобрено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения пациентов с легкими формами болезни, но высоким риском госпитализации.

Этот препарат принимал и президент США Джо Байден. 21 июля в Белом доме сообщили, что глава государства сдал положительный тест на коронавирус. Лечащий врач президента тогда говорил, что заболевание проходило в легкой форме — у президента были насморк, утомляемость, сухой кашель, болело горло. 7 августа Байден сдал отрицательный тест и вышел из двухнедельного карантина.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии число заразивших в США составило более 92 млн человек, около 1 млн человек в стране умерли.

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Источник: JHU
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коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19 Pfizer
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