В Москве построят почти 250 км дорог к 2025 году

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В столице продолжится активное дорожное строительство, и до конца 2024 года московские власти планируют построить порядка 249 км дорог, а также около 130 транспортных сооружений, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Среди этих объектов — 83 эстакады, тоннеля и моста, а также 46 пешеходных переходов, уточнил он.

Глава Стройкомплекса рассказал, что эффективная транспортная модель необходима Москве вследствие интенсивного развития города, которое «связано во многом с активным строительством недвижимости». Ранее в ведомстве отчитались о том, что с начала 2022 года введено в эксплуатацию более 4,75 кв. м недвижимости различного назначения, в том числе свыше 2,6 млн кв. м жилья. Общий план на весь 2022 год — построить 8,5 млн кв. м.

По словам Бочкарева, с 2011 года в столице возведено 1 121,3 км дорог, а это пятая часть существующей улично-дорожной сети. За этот же срок появилось 331 искусственное транспортное сооружение, 274 внеуличных пешеходных перехода. Заммэра обозначил и дальнейшие темпы развития — около 100 км дорог, вводимых в эксплуатацию ежегодно, то есть, почти 250 км к 2025 году.

Бочкарев подчеркнул, что ключевой дорожный проект на ближайшие годы — Московский скоростной диаметр (МСД), который затронет свыше 40 районов столицы и улучшит обслуживание 5 млн ее жителей.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Это бессветофорное шоссе длиной 68 км по состоянию на конец июля было готово на 62%, и его задача — обеспечить горожанам скоростное передвижение по городу. МСД свяжет трассы М-11 и М-12 с Симферопольским шоссе. При этом, чтобы избавить мегаполис от излишнего грузового транспорта, с 1 января 2023 скоростной диаметр станет платным для транзитных грузовиков, но останется бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья.