Бочкарев сообщил об опережении графика по вводу недвижимости в Москве

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В столице с начала года ввели в эксплуатацию более 4,75 млн кв. м недвижимости разного назначения, в том числе свыше 2,6 млн кв. м жилья. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. «С начала года построено 30 социальных объектов различного назначения — это больницы, школы, детские сады и другие объекты. При этом значительная часть — две трети — соцучреждений возведена силами инвесторов», — уточнил Бочкарев. Такое соотношение, по его словам, показывает «высокую инвестиционную привлекательность столичного рынка и хороший деловой климат в градостроительной сфере города».

Также, по словам Бочкарева, в Москве сохраняется интерес инвесторов к строительству коммерческой недвижимости. «С начала года введено более 350 тыс. кв. м недвижимости коммерческого назначения, в том числе три производственных объекта, четыре гостиницы и шесть административно-деловых зданий», — уточнил глава Стройкомплекса столицы.

Он напомнил, что в планах столичных властей ввести в 2022 году 8,5 млн кв. м недвижимости, из них 4,5 млн кв. м — жилой площади.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городскую инвестиционную программу, намеченную на ближайшие три года, сохранят в полном объеме. По его словам, в последнее время на разных уровнях власти был принят целый ряд мер, которые упрощают градостроительное планирование и строительство. «У нас в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Конечно, нам необходимо строить и новые объекты соцкультбыта — поликлиники, детские сады, школы. Мы все эти программы сохранили: все стройки, которые начаты, продолжаются, которые запланированы к строительству, — тоже начинают реализовываться», — сказал тогда мэр.