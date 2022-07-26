МСД станет платным для транзитных машин и бесплатным для москвичей

Фото: АГН «Москва»

Московский скоростной диаметр с 1 января 2023 года будет бесплатным для жителей столицы и области, платить будут только транзитные автомобилисты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это сделано, чтобы «защитить» трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. «Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по Центральной кольцевой автодороге», — отметил мэр.

Он также отметил, что «московский хайвей» готов на 62%, его длина составит 68 км с севера на юг города, а 90% трассы пройдет «по воздуху», ныряя в тоннели и поднимаясь на эстакады. «Наша главная задача — построить дорогу, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут. Поэтому на МСД не будет препятствий в виде светофоров. Запрещено также движение грузовиков. Исключение составят машины с пропусками для проезда по столичному региону», — указал градоначальник.

О том, что в Москве появится единый скоростной диаметр, стало известно в конце января. О решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием «Московский скоростной диаметр» объявил мэр Москвы Сергей Собянин.



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