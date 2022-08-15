Генерал ВСУ назвал невозможными поставки оружия из США «по хлопку руками»

Генерал ВСУ Кривонос: американские склады забиты оружием, но оно не для Украины

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Американские оружейные склады забиты оружием, но оно не предназначено для поставок Украине, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского «24 Канала». Трансляция интервью с Кривоносом доступна на YouTube.

Поэтому, по его словам, сделать так, чтобы США отправили обещанные вооружения Киеву «по хлопку руками», невозможно.

«Много людей, который воспринимают то, что им говорят из офиса президента, думают, что у американцев забиты склады, забиты базы техникой и вооружением. Да, забиты. Но забиты для выполнения их собственных национальных проблем, для решения их планов», — сказал Кривонос, отвечая на вопрос о том, почему в сообщениях об отправке вооружения на Украину западными странами фигурируют «единицы» оружия, а не «десятки единиц».

По словам Кривоноса, оборонные предприятия США сейчас работают в режиме «24 на 7», чтобы поставлять оружие Киеву, но это будет «не так быстро, как хочется».

«По одному хлопку руками ничего сделать не получится <...> Это не быстро начинается. Поэтому есть поставки, которые мы хотим, но нам бы хотелось значительно больше, но, к сожалению, давайте реально смотреть на вещи, это не будет так быстро, это будет немного позже», — сказал Кривонос. По его словам, основной поток американский вооружений на Украину пойдет к концу осени. В то же время, по его словам, у российской армии «больший стратегический запас нефти, топлива, техники». «Их предприятия, относящиеся к оборонпрому, не были распроданы и разворованы, а выпускают продукцию круглосуточно. У нас в этом отношении очень проблематично. Поэтому нам нужно честно посмотреть друг другу в глаза и сказать: ни про какой слом хребта российской армии речь пока не идет, впереди еще много бессонных ночей, много боев, много потерь», — считает генерал в отставке.

Сергей Кривонос — генерал-майор Вооруженных сил Украины, был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВС Украины. C марта 2019 года по декабрь 2020 года — заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был назначен на этот пост президентом Петром Порошенко и снят Владимиром Зеленским. В июне 2021 года Кривоноса уволили из Вооруженных сил Украины. По его словам, его уволили без рапорта, сообщив, что для него «нет должностей».

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После начала военной спецоперации России на Украине западные страны начали оказывать помощь Киеву, в том числе отправляя вооружения. Согласно данным, которые приводит Кильский институт мировой экономики, на первом месте по оказанию военной помощи Украине (как финансовой, так и по поставленной/обещанной технике) находятся США.

Вашингтон поставил Киеву более сотни гаубиц M777, 100 высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средств Humvee, три военных вертолета Ми-17, две сотни бронетранспортеров M113, 800 противовоздушных комплексов Stinger и 2000 Javelin, 700 дронов-камикадзе Switchblade (поставлены частично, вычленить точное количество нет возможности), более 120 дронов Phoenix Ghost (поставлены частично), некоторое количество разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma, а также спутниковые снимки на миллионы долларов.

Второй за США по объему поставок оружия идет Великобритания, на третьем месте Польша, на четвертом — Германия, завершает пятерку Канада. Далее следуют Норвегия, Чехия, Греция, Эстония и Латвия.

Москва, комментируя поставки вооружений на Украину, не раз говорила, что это создает угрозы безопасности континента и приводит к нестабильности.