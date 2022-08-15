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Экс-президент Афганистана Гани рассказал о причинах бегства из страны

По словам бывшего главы Афганистана, год назад он был вынужден покинуть страну, так как не хотел что бы талибы унизили его и заставили подписать документ о легитимности нового правительства
Фото: Antonio Masiello / Zuma / ТАСС
Фото: Antonio Masiello / Zuma / ТАСС

Бывший афганский президент Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) возможности унизить президента страны и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся», — сказал он.

По словам бывшего президента, изначально у него не было планов покидать Афганистан. Гани также отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, был ли у него при себе паспорт и большая сумма денег, когда он уезжал.

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Политика
Фото:Chris Hondros / Getty Images

В феврале 2020 года США и «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение. Вашингтон обязался вывести к 1 мая 2021 года все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантировали, что не будут использовать афганскую территорию для действий, угрожающих безопасности США и их союзников.

Ситуация в стране обострилась в июле 2020 года, после объявления о досрочном выходе войск США и НАТО из страны. Планировалось, что американцы покинут Афганистан 11 сентября, однако «Талибан» начал стремительно захватывать территорию, подчиненную правительственным войскам.

К середине августа 2021 года талибы захватили власть в Афганистане. Президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Талибы сформировали правительство и объявили о планах воссоздать в Афганистане исламский эмират. В октябре того же года глава МИДа во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки заявил, что «Талибан» выполнил все условия, для того чтобы международное сообщество признало его законным правительством Афганистана.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Ашраф Гани Афганистан Талибан
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