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Роулинг заявила в полицию из-за угроз убийством после нападения на Рушди

Джоан Роулинг
Джоан Роулинг (Фото: Joel C Ryan / Invision / AP)

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг обратилась в полицию после угрозы убийством, которую получила в интернете. Об этом писательница сообщила в Twitter.

«Полиция вовлечена (и уже подключалась в связи с другими угрозами)», — написала Роулинг.

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Угрозу Роулинг получила от пользователя Twitter, после того как выразила соболезнования в связи с нападением на писателя Салмана Рушди. «Не переживай, ты следующая», — написал пользователь под комментарием Роулинг.

По словам писательницы, после получения угроз она обратилась в поддержку Twitter, однако там не увидели нарушения правил сайта в комментарии с угрозой.

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Нападение на 75-летнего Рушди произошло 12 августа, перед его лекцией в штате Нью-Йорк. Он получил ножевые ранения в шею и живот.

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Агент писателя Эндрю Уайли рассказал, что Рушди прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Писатель не может говорить, есть вероятность, что он потеряет один глаз. У Рушди также повреждены печень и нервные окончания одной руки.

Рушди родился в Бомбее (ныне Мумбаи, Индия). Он приобрел широкую известность после выхода в Великобритании романа «Сатанинские стихи» в 1988 году, которую в исламском мире сочли оскорбительной в отношении мусульман. Книга была запрещена в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах.

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