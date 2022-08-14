Постпред России в Вене Ульянов обвинил FT в искажении его слова о сроках визита МАГАТЭ

Постпред России обвинил FT в искажении его слов о визите МАГАТЭ

Газета The Financial Times исказила слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о сроках предполагаемого визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, заявил сам дипломат в Telegram.

«The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа.На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение», — написал он.

Ранее Ульянов в интервью «Известиям» сказал, что визит миссии МАГАТЭ может состояться в конце августа — начале сентября. «Когда это организовать поездку МАГАТЭ на станцию. — РБК) можно сделать? На этот вопрос точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси. Думаю, он обозначит какой-то ориентир. Может быть, в самом конце августа — начале сентября», — сказал он тогда. Financial Times привела его слова в одной из статей.

В июле — августе Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах территории близ Запорожской АЭС, обвиняя друг друга в атаках. Так, военно-гражданская администрация Запорожской области, которая контролируется российскими войсками, сообщала о повреждении пожарной части и теплоэлектростанции на территории АЭС из-за ударов 11 августа. По словам члена главного совета ВГА Владимира Рогова, один из снарядов упал в 10 м от хранилища ядерных отходов, который, наряду с охладительным контуром станции чиновник счел главными целями обстрелов.

Рогов допускал вероятность консервации Запорожской АЭС при продолжении обстрелов. Ульянов позже рассказал о предложении «местных властей» остановить станцию.

11 августа в ООН прошло заседание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация на АЭС. На нем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или военных действий в районе станции нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он отметил, что миссия МАГАТЭ должна быть допущена на АЭС как можно скорее.

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МИД России обвиняет в препятствии визиту специалистов ООН, другие стороны говорят, что поездке миссии МАГАТЭ препятствует Россия. При этом и Москва, и Киев отмечали, что поддерживают идею посещения станции миссией агентства.