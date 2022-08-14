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Финская OLVI сообщила о планах продать «Лидское пиво» в течение года

Холдинг OLVI из Финляндии, которому принадлежит 96,36% белорусской компании «Лидское пиво», планирует продать этот актив в течение 12 месяцев. Об этом говорится в отчете финского холдинга за первое полугодие 2022 года.

OLVI уточняет, что для отчуждения требуется разрешение местных властей и антимонопольного органа, что является двумя отдельными процессами. Отмечается, что у белорусских властей есть преимущественное право при приобретении компании. Компания добавила, что в июне Минск объявил о дополнительных ограничениях на продажу компаний для акционеров из стран, вводивших санкции.

«Несмотря на новые ограничения, руководство компании считает, основываясь на имеющейся в настоящее время информации и переговорах, проведенных с местными властями, что возможно осуществить отчуждение в соответствии с ранее определенным 12-месячным периодом», — говорится в отчете.

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Фото:Julio Cortez / AP

Решение продать «Лидское пиво» и прекратить деятельность в Белоруссии совет директоров OLVI принял еще 5 марта, тогда же холдинг остановил значительную часть экспорта в Россию. При этом в прошлом году на долю Белоруссии приходилось 33,2% объема продаж холдинга, 21,1% его чистых продаж и 24,3% операционной прибыли. В OLVI указали, что отчуждение также приведет к единовременным расходам, и заключили, что продажа «Лидского пива» приведет к значительному сокращению ее бизнес-операций.

Санкции против Белоруссии ряд стран ввел из-за ее позиции по военной операции России на Украине. Западные государства считают, что Минск «продолжает активно способствовать» ее проведению. Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что «белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает». По его словам, Минск не собирается включаться в конфликт, поскольку «в этом нет никакой необходимости».

При этом в мае в Белоруссии началась проверка войск «на случай войны», а в конце июня белорусское Минобороны проводило «мобилизационные учения» у границ с Украиной.

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