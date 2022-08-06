Kрупнейший производитель пивных банок назвал потери из-за ухода из России

Производитель почти 70% российских алюминиевых банок для пива — американская Ball — понесет убытки на $435 млн из-за обесценивая активов в связи с уходом из страны

Фото: Julio Cortez / AP

Решение о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к обесценению активов производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation. В своей отчетности за второй квартал 2022 года американская компания указала, что убыток от обесценения локального бизнеса составил $435 млн.

В России Ball владеет тремя заводами по производству алюминиевых банок — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Осенью 2021 года компания начала строительство четвертого завода в Ульяновске. Производитель указал в отчетности, что за 12 месяцев 2021 года ее предприятия произвели 5% от общего объема выпущенных банок, который составил 112,5 млрд штук. Таким образом, в прошлом году российские заводы Ball выпустили свыше 5,6 млрд банок. На российский рынок в прошлом году приходилось около 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли, что соответствует $552 млн и $54,5 млн компании.

Ball сообщила о том, что сокращает российские операции и ищет покупателя на свой местный бизнес, еще в марте 2022 года, объяснив свое решение продолжающейся военной спецоперацией на Украине. В августовской отчетности производитель отметил, что конфликт между Россией и Украиной не позволяет компании спрогнозировать дальнейшую степень его влияния на локальный бизнес. Ball указывает в документе, что российское правительство «вынесло предупреждение компаниям», которые решили сократить операции или покинуть российский рынок, что также может негативно сказаться на компании. В марте несколько депутатов внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий временное управление российским имуществом иностранных граждан и компаний. В мае законопроект был принят Госдумой в первом чтении, однако потом инициатива своего развития не получила.

На алюминиевую банку приходится более 30% рынка пива в натуральном выражении, оценивала ранее Ассоциация производителей пива, объединяющая крупнейших производителей — AB InBev Efes, «Балтику», Heineken. Ball обеспечивала 60–65% от всего потребления российскими компаниями алюминиевой банки, приводила данные газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Оставшуюся долю занимает продукция польской CanPack, у которой есть заводы, в том числе в России и на Украине, и которая не исключала, что может покинуть российский рынок.

Пивовары ранее выражали надежду, что резкого снижения производства алюминиевых банок не произойдет, так как заместить объемы Ball будет затруднительно. Пивовары уже столкнулись также с дефицитом бумаги для этикеток из-за санкционного запрета на экспорт офсетной бумаги из ЕС.

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РБК направил запросы в Ball и CanPack.