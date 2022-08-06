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Kрупнейший производитель пивных банок назвал потери из-за ухода из России

Производитель алюминиевых банок для пива оценил свои убытки из-за ухода из России
Производитель почти 70% российских алюминиевых банок для пива — американская Ball — понесет убытки на $435 млн из-за обесценивая активов в связи с уходом из страны
Фото: Julio Cortez / AP
Фото: Julio Cortez / AP

Решение о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к обесценению активов производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation. В своей отчетности за второй квартал 2022 года американская компания указала, что убыток от обесценения локального бизнеса составил $435 млн.

В России Ball владеет тремя заводами по производству алюминиевых банок — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Осенью 2021 года компания начала строительство четвертого завода в Ульяновске. Производитель указал в отчетности, что за 12 месяцев 2021 года ее предприятия произвели 5% от общего объема выпущенных банок, который составил 112,5 млрд штук. Таким образом, в прошлом году российские заводы Ball выпустили свыше 5,6 млрд банок. На российский рынок в прошлом году приходилось около 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли, что соответствует $552 млн и $54,5 млн компании.

Один из крупнейших в Европе производителей упаковки уйдет из России
Бизнес
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Ball сообщила о том, что сокращает российские операции и ищет покупателя на свой местный бизнес, еще в марте 2022 года, объяснив свое решение продолжающейся военной спецоперацией на Украине. В августовской отчетности производитель отметил, что конфликт между Россией и Украиной не позволяет компании спрогнозировать дальнейшую степень его влияния на локальный бизнес. Ball указывает в документе, что российское правительство «вынесло предупреждение компаниям», которые решили сократить операции или покинуть российский рынок, что также может негативно сказаться на компании. В марте несколько депутатов внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий временное управление российским имуществом иностранных граждан и компаний. В мае законопроект был принят Госдумой в первом чтении, однако потом инициатива своего развития не получила.

На алюминиевую банку приходится более 30% рынка пива в натуральном выражении, оценивала ранее Ассоциация производителей пива, объединяющая крупнейших производителей — AB InBev Efes, «Балтику», Heineken. Ball обеспечивала 60–65% от всего потребления российскими компаниями алюминиевой банки, приводила данные газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Оставшуюся долю занимает продукция польской CanPack, у которой есть заводы, в том числе в России и на Украине, и которая не исключала, что может покинуть российский рынок.

Пивоварам не хватило кольереток из-за санкций
Бизнес
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Пивовары ранее выражали надежду, что резкого снижения производства алюминиевых банок не произойдет, так как заместить объемы Ball будет затруднительно. Пивовары уже столкнулись также с дефицитом бумаги для этикеток из-за санкционного запрета на экспорт офсетной бумаги из ЕС.

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РБК направил запросы в Ball и CanPack.

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Теги
Анна Левинская
пиво производство упаковка алюминий
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