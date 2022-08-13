Первый японский министр из нового правительства посетил храм Ясукуни

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура посетил в Токио храм Ясукуни, который в других странах Азии считают символом японского милитаризма, передает агентство Kyodo.

До этого ни один из членов действующего кабинета министров, в том числе премьер-министр Фумио Кисида, не посещал этот храм.

«Я решил приложить все усилия для мира и развития Японии, думая также о покойном премьер-министре Синдзо Абэ», — сказал Нисимура.

Абэ с момента вступления в должность лично посещал Ясукуни только один раз — в 2013 году. В 2017 году он направил подношение через своего помощника. Он принял такое решение, чтобы не ухудшать отношений с Южной Кореей и Китаем.

8 июля на Абэ было совершено покушение, в результате которого он умер. Убийца выстрелил ему в спину, когда он выступал с речью в Наре в поддержку Либерально-демократической партии. Убийцу премьера заключили под стражу до ноября.

Храм Ясукуни был построен в 1869 году. Это синтоистское святилище, посвященное душам воинов, погибших во имя Японии и императора. В храме хранятся списки 2,4 млн погибших японских военных, в том числе тех, кто участвовал во Второй мировой войне, и тех, кого после этого объявили военными преступниками и казнили по приговору Токийского военного трибунала.

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В Китае, Южной Корее и КНДР посещение политиками Ясукуни истолковывают как попытку реабилитировать японский милитаризм и преступления времен Второй мировой войны. Поэтому японские политики, как правило, посещают храм только после ухода с руководящих постов.