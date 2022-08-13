После задержания в Эстонии журналисты «Известий» вернулись в Россию

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев, задержанные накануне в Эстонии, вернулись в Россию, пишут «Известия».

По словам журналистов, когда они пошли к памятнику танку Т-34 в Нарве, полицейские сфотографировали их, а позже при задержании показали им эти фото. Далее журналисты заполнили анкеты в миграционной службе, после чего им аннулировали визы, добавили в «черный список нелегалов» и запретили въезд в Европейский союз на три года.

О задержании корреспондента и оператора «Известий» в Эстонии стало известно 13 августа. Эстонская полиция сняла их с поезда из Нарвы в Таллин. По данным издания, они находились в Эстонии в качестве туристов. Сотрудники полиции отвели журналистов в участок в городе Йыхви, потом доставили их в пункт пропуска Нарва, после чего Солдатова и Тимофеев направились в пограничный город Ивангород.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ранее сообщал, что власти страны решили закрыть границу для россиян, у которых есть эстонский шенген, с 18 августа. После этого у российско-эстонской границе скопились длинные автомобильные очереди.