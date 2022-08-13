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Захарова сообщила о контроле ситуации с задержанием журналистов в Эстонии

Захарова: посольство следит за ситуацией с задержанием журналистов «Известий» в Эстонии

Посольство России в Таллине держит на контроле ситуацию с журналистами «Известий», которые были задержаны в Эстонии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».

«Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — сообщила Захарова.

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По данным издания, эстонская полиция сняла с поезда из Нарвы в Талин корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева. Они посещали Эстонию как туристы, но не смогли проигнорировать ситуацию с ограничением выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника, отмечают «Известия».

В начале августа силовики задержали журналистку «Комсомолькой правды» Дарью Асламову при попытке въезда в Косово из Сербии. Глава МВД республики Джеляль Швецла обвинил корреспондента в работе на российскую военную разведку. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — отметил он. Позднее журналистку отпустили.

Теги
журналист Эстония задержание Мария Захарова
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