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Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» аннулировали визы

Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву аннулировали визы и запретили въезд в Европейский союз на три года. Об этом пишут «Известия» в своем Telegram-канале.

«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — говорится в загранпаспорте.

Захарова сообщила о контроле ситуации с задержанием журналистов в Эстонии
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О том, что эстонская полиция сняла с поезда из Нарвы в Талин российских журналистов стало известно накануне, 13 августа. По данным издания, они посещали Эстонию как туристы, но не смогли проигнорировать ситуацию с ограничением выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ранее сообщил, что власти страны решили закрыть границу для россиян, у которых есть эстонский шенген, с 18 августа. Однако по этим визам по-прежнему можно будет въехать на территорию другого государства ЕС.

На следующей день на российско-эстонской границе образовались очереди. Autonews со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях писал, что затор возник из-за большого количества машин, направляющихся в Россию, и долгого времени досмотра. Один из очевидцев пожаловался, что ему пришлось ждать своей очереди около 10 часов с момента, на который она была забронирована.

В пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили РБК, что очередей на границе с Эстонией с российской стороны не было, они могли возникнуть искусственно по вине эстонских властей.

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