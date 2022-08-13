Экс-полковник США предрек остановку поставок Украине ракет для HIMARS

Украина уже через несколько месяцев может остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ей поставляют США. Такое мнение высказал военный аналитик, полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан в интервью Newsweek.

«Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что они закончатся через месяц или около того. Но я не думаю, что ВСУ расходуют их с такой скоростью», — сказал военный.

По его мнению, Соединенные Штаты будут вынуждены сократить поставки этих ракет Украине, поскольку их собственные запасы иссякнут.

Канчиан отметил, что объемы производства ракет для HIMARS в США ограничены. По его данным, с 2004 года, когда был начат выпуск, их сделали около 50 тыс.

Украинские военные получили системы HIMARS от США в качестве военной помощи для противостояния России в конце июня. Глава комитета начальников штабов ВС США Марка Милли говорил, что страна получила 12 из 20 комплексов.



24 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США могут увеличить поставки РСЗО до 25–30 штук и отправить к ним боеприпасы. Заявление было сделано со ссылкой на слова председателя комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адама Смита.



В середине июля Министерство обороны России заявляло о четырех уничтоженных HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS в Хмельницкой области, утверждали в Минобороне.

5 августа Минобороны России заявило, что уничтожило 300 снарядов к HIMARS около украинского города Умань.