Более ста горняков оказались блокированы в обесточенной шахте в Донецке

Шахта имени Засядько (Фото: wikimedia.org)

На Шахте имени А.Ф. Засядько в Донецке прекратилась подача электроснабжения, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram.

«В 8:30 обесточена Шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек», — написал он.

Накануне, 11 августа, в городе были обесточены две шахты — им. Засядько и им. Горького, указывает Донецкое агентство новостей (ДАН). В первой под землей находились 29 человек, во второй — четыре. Позднее подача напряжения была восстановлена.

ДАН отмечает, что Донецк с полуночи 12 августа находится под обстрелом со стороны Украины, под ударом оказался в том числе Киевский район города, где находится Шахта им. Засядько.

В ночь с 10 на 11 августа в Донецке обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе. В результате удара произошла утечка аммиака, указывали в Штабе территориальной обороны ДНР; в МЧС республики сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения; на территории завода возник пожар на площади 600 кв. м.