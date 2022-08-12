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Более ста горняков оказались блокированы в обесточенной шахте в Донецке

Шахта имени&nbsp;Засядько
Шахта имени Засядько (Фото: wikimedia.org)

На Шахте имени А.Ф. Засядько в Донецке прекратилась подача электроснабжения, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram.

«В 8:30 обесточена Шахта им. Засядько. Под землей находится 109 человек», — написал он.

Накануне, 11 августа, в городе были обесточены две шахты — им. Засядько и им. Горького, указывает Донецкое агентство новостей (ДАН). В первой под землей находились 29 человек, во второй — четыре. Позднее подача напряжения была восстановлена.

ДАН отмечает, что Донецк с полуночи 12 августа находится под обстрелом со стороны Украины, под ударом оказался в том числе Киевский район города, где находится Шахта им. Засядько.

В ДНР сообщили об обесточивании шахты после обстрела
Политика

В ночь с 10 на 11 августа в Донецке обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе. В результате удара произошла утечка аммиака, указывали в Штабе территориальной обороны ДНР; в МЧС республики сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения; на территории завода возник пожар на площади 600 кв. м.

Теги
ДНР Донецк шахта им.Засядько
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