В ДНР сообщили об обесточивании шахты после обстрела

В результате обстрела в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 77 горняков, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Шахту им. Засядько ввели в эксплуатацию в 1958 году, это одно из крупнейших предприятий угольной отрасли в регионе. За годы конфликта в Донбассе она не раз подвергалась обстрелам и разрушениям.

17 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Киевского района, где расположена шахта. После этого в штабе территориальной обороны заявили об ее обесточивании. Тогда под землей находились 76 человек, их подняли на поверхность. В тот же день в городе из-за обстрелов приостановили движение общественного транспорта.

До этого, 12 июня, обесточена оказывалась шахта им. Скочинского. Ее персонал эвакуировали.

С начала недели власти Донецка не раз сообщали об обстрелах украинскими войсками объектов гражданской инфраструктуры. При обстреле Майского рынка 13 июня погибли три человека, еще четверо пострадали. «Известия» и «РИА Новости» в тот же день передавали, что в городе был обстрелян роддом. 16 июня Кулемзин рассказал, что несколько человек пострадали, когда в районе Центрального универмага упал снаряд.