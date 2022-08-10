В ДНР сообщили об утечке аммиака после обстрела Донецка
Жителям Калининского района Донецка местные власти посоветовали не выходить на улицу и не открывать окна из-за утечки аммиака. Как сообщили в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР, утечка произошла после обстрела пивоваренного завода.
«В результате обстрела ВФУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», — говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что зона возможного поражения составила два километра.
При этом жителям посоветовали «не находиться на улице и не открывать окна».
МЧС ДНР дало подробную инструкцию, как действовать в этой ситуации.
«В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений. Дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5% раствором лимонной или уксусной кислоты. О полученной информации сообщите соседям. При необходимости окажите помощь людям пожилого возраста, больным и детям», — говорится в сообщении ведомства.
4 августа из-за обстрела была сорвана церемония прощания с погибшей полковником Ольгой Качурой, которой Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России. В связи с интенсивным обстрелом центра города всех участников церемонии эвакуировали в убежище.
Местные власти тогда сообщили, что погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.
На следующий день в результате обстрела Киевского района города загорелся железнодорожный вокзал станции Донецк. Кроме того, из-за обстрелов были обесточены 16 трансформаторных подстанций.