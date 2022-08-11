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В МЧС ДНР сообщили о погибшем при обстреле Донецкого пивзавода

Еще два человека получили ранения. Всего на территории завода в момент обстрела находились более 30 человек. Кроме того, там загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 кв. м., и произошла утечка аммиака

На территории Донецкого пивоваренного завода в момент обстрела находились 32 человека; один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое получили ранения, сообщило МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

На территории завода загорелись пластиковая тара и поддоны, площадь пожара составляет 600 кв. м.

«На данный момент группой радиационно-химической и биологической защиты МЧС проводится разведка местности с целью определения места утечки аммиака и уровней предельно допустимых концентраций», — говорится в сообщении.

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Фото:РИА Новости

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил в Telegram, что «в результате обстрела ВФУ» территории пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе Донецка, произошла утечка аммиака.

Позднее в МЧС ДНР уточнили, что в 22:00 поступило сообщение о повреждении аммиакопровода на территории завода «в результате попадания взрывоопасного предмета». Утечка произошла из-за разгерметизации емкости. «Площадь зоны возможного заражения составляет 1,65 кв. км», — рассказали в ведомстве.

Жителей Калининского района Донецка попросили не выходить на улицу и не открывать окна из-за утечки.

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Елена Чернышова
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