Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле села Свердликово со стороны Украины

Курский губернатор заявил об обстреле села со стороны Украины

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Утром 12 августа село Свердликово Суджанского района Курской области попало под обстрел со стороны украинской армии, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — написал Старовойт. Глава области поблагодарил тех, «кто защищает наши границы».

Свердликово находится менее чем в километре от границы с Сумской областью Украины. Ранее власти Курской области не сообщали об ударах по этому населенному пункту.

Другие села и поселки региона, а также приграничные пункты неоднократно попадали под обстрелы со стороны Украины. Чаще всего атаки отмечали на территории Глушковского района (как и Суджанский, он граничит с Сумской областью).

Только накануне, 11 августа, Старовойт сообщал о 25 «прилетах», по его словам, основной удар пришелся на село Попово-Лежачи, также обстреливали соседний поселок Теткино, которые находятся в Глушковском районе. После атак были зафиксированы повреждения гражданских объектов, отметил глава региона.

10 августа в регионе на 28-м км железной дороги Льгов — Суджа, участок которой использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами, обнаружили повреждение рельсов. Как указал Старовойт, среди версий рассматривалась попытка подрыва.

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Губернатор неоднократно отмечал, что в регионе существует риск диверсий и террористических атак, поэтому там до 23 августа действует режим высокой террористической опасности, введенный в апреле. Такой режим действует и в других российских регионах, находящихся на границе с Украиной.