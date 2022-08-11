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В Херсонской области сообщили о возвращении уехавших жителей

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Жители Херсонской области, уехавшие из региона на подконтрольные Киеву территории, начали возвращаться обратно, заявила замглавы областной военно-гражданской администрации Екатерина Губарева, передает «РИА Новости».

«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда», — сказала Губарева, отметив, что условия на тех территориях оказались не самыми хорошими.

Она подчеркнула, что, несмотря на обстрелы, больше перспектив у жителей на родной земле.

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Патруль на дороге в районе Снегиревки&nbsp;Николаевской области.

Ранее Губарева говорила, что пророссийские власти Херсонщины собираются присоединить к региону взятые под контроль российскими войсками населенные пункты соседней Николаевской области для упрощения социальных выплат. В некоторых из них уже начала работать российская мобильная связь, добавила она.

Россия установила контроль над Херсонской областью в марте. В регионе создали органы военно-гражданской администрации (ВГА), ввели в оборот рубль, а в конце июля там появились временные управления МВД и центры выдачи российских паспортов. Пророссийские власти области планируют осенью провести референдум о присоединении к России. В начале августа замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон фактически вышел из-под юрисдикции Киева. В свою очередь, украинские власти не считают ВГА легитимными, а утраченные территории считают оккупированными.

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