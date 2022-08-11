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В Улан-Удэ начали проверку после видео депутата с ездой по кромке Байкала

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Городской совет Улан-Удэ начал проверку в отношении одного из своих членов — депутата Александра Мельникова — из-за видео, где машина ездит по кромке озера Байкал, периодически заезжая в воду, сообщил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, передает «Байкал Daily».

«По данному инциденту мы начали свою депутатскую проверку. Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ. Свое мнение комиссия выскажет», — приводит портал слова Бальжинимаева.

Сам Мельников извинился за опубликованное видео и рассказал, что уже побывал в природоохранной прокуратуре, где объяснил произошедшее. По словам депутата, за рулем автомобиля был другой человек, его вызвали для дачи показаний.

В соответствии с п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств за исключением дорог и парковок с твердым покрытием. Нарушение водоохранного режима, которое может повлечь загрязнение или другие вредные явления, влечет ответственность по ст. 8.13 КоАП, предусматривающей штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 8 тыс. до 12 тыс. руб, для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Видео, где белый Range Rover ездит по берегу Байкала, заезжая в воду, Мельников опубликовал в своих соцсетях, а спустя короткое время сделал свои страницы закрытыми, указывает Telegram-канал Babr Mash.

РБК направил запрос в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и администрацию Улан-Удэ.

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Отмечается, что три года назад Мельников уже привлек к себе внимание, будучи на тот момент кандидатом в депутаты. Тогда в СМИ появилась информация о том, что он попал в ДТП на белом Range Rover, столкнувшись с другой машиной, и скрылся с места происшествия, впоследствии сменив номера на автомобиле. В то же время пассажиров другой машины госпитализировали. Однако сам депутат отверг все обвинения.

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