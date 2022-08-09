На выборах депутатов в Москве разыграют 100 машин

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Пятикратная чемпионка России по марафону перешла в сборную Киргизии Спорт, 12:26
Кремль предупредил о продлении страданий Украины из-за завода Bayraktar Политика, 12:25
В России впервые с июня выявили более 60 смертей от COVID-19 за сутки Общество, 12:22
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 12:21
Какие 7 вещей надо обязательно знать при выходе на Wildberries Pro, 12:19
На выборах депутатов в Москве разыграют 100 машин Город, 12:14
Эксперт HSBC спрогнозировал рост цен на серебро к концу 2022 года Инвестиции, 12:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:04
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
АвтоВАЗ возобновил производство Lada c ЭРА-ГЛОНАСС Авто, 12:00
Контроль, анализ и система: какую CRM использовать для малого бизнеса РБК и Мегаплан, 11:58
В «Химках» подтвердили уход Юрана Спорт, 11:54
«Яндекс» закрыл сервисы по доставке продуктов в Европе Бизнес, 11:51
Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать Европу Политика, 11:45
Навка с презрением ответила на планы Литвы лишить Дробязко гражданства Спорт, 11:42
Город ,  
0 

На выборах депутатов в Москве разыграют 100 машин

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Среди москвичей, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов в сентябре, разыграют до 600 тыс. призов, в том числе машины, сообщается на сайте мэрии.

«Сергей Собянин принял предложение Московской торгово-промышленной палаты о проведении акции программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022. Это позволит поддержать предпринимателей и жителей города в условиях санкций и ограничений», — говорится в сообщении.

Конкуренция за мандат московского мундепа составила пять человек на место
Политика
Фото:Алексей Белкин / ТАСС

Среди участников онлайн-голосования будет разыграно 100 автомобилей, а также три, четыре, пять или 10 тыс. призовых баллов (один балл равен одному рублю). Выигранные баллы можно будет потратить в магазинах продуктов, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе и ресторанах, музеях, театрах и др. Кроме того, москвичи смогут пожертвовать выигрыш или пополнить карту «Тройка».

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, потребуется код — его пришлют в СМС перед выборами. Сообщение разошлют всем жителям, у которых есть полная учетная запись на mos.ru.

Розыгрыши призов пройдут с 10 по 12 сентября.

Венедиктов сообщил, на что он и Песков потратят выигранные 10 тыс. баллов
Политика
Алексей Венедиктов

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки
Исследования
Pro
Фото: Feng Li / Getty Images Особый случай: что указывает на начало рецессии в Китае
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе»
Статьи
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России
Кейсы
Pro
Фото: Red Granite Pictures Стоит ли топ-менеджерам держаться сейчас за свое место
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи

С 9 по 11 сентября в Москве состоятся выборы муниципальных депутатов. Проголосовать на них могут все москвичи, кроме жителей тех районов, где сроки полномочий депутатов еще не истекли (Щукино и большая часть Троицкого и Новомосковского административных округов — там выбирать депутатов будут только в Троицке).

Программа «Миллион призов» первоначально была запущена с целью поощрения граждан перед общероссийским голосованием по поправкам к Конституции, а позднее для поощрения тех, кто сделал прививку от COVID-19.

Во время прошлогодних выборов среди жителей Москвы, голосовавших онлайн, разыгрывали 20 квартир, 100 машин и баллы.

Теги
Москва Выборы розыгрыши муниципальные выборы
Материалы по теме
Собянин разрешил давать пожилым деньги вместо подарков за вакцинацию
Общество
В Москве привившимся пенсионерам раздали почти 90 тыс. подарочных наборов
Общество
ЦИК ответила на жалобу КПРФ о «миллионе призов» при голосовании в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter