На выборах депутатов в Москве разыграют 100 машин

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Среди москвичей, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов в сентябре, разыграют до 600 тыс. призов, в том числе машины, сообщается на сайте мэрии.

«Сергей Собянин принял предложение Московской торгово-промышленной палаты о проведении акции программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022. Это позволит поддержать предпринимателей и жителей города в условиях санкций и ограничений», — говорится в сообщении.

Среди участников онлайн-голосования будет разыграно 100 автомобилей, а также три, четыре, пять или 10 тыс. призовых баллов (один балл равен одному рублю). Выигранные баллы можно будет потратить в магазинах продуктов, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе и ресторанах, музеях, театрах и др. Кроме того, москвичи смогут пожертвовать выигрыш или пополнить карту «Тройка».

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, потребуется код — его пришлют в СМС перед выборами. Сообщение разошлют всем жителям, у которых есть полная учетная запись на mos.ru.

Розыгрыши призов пройдут с 10 по 12 сентября.

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С 9 по 11 сентября в Москве состоятся выборы муниципальных депутатов. Проголосовать на них могут все москвичи, кроме жителей тех районов, где сроки полномочий депутатов еще не истекли (Щукино и большая часть Троицкого и Новомосковского административных округов — там выбирать депутатов будут только в Троицке).

Программа «Миллион призов» первоначально была запущена с целью поощрения граждан перед общероссийским голосованием по поправкам к Конституции, а позднее для поощрения тех, кто сделал прививку от COVID-19.

Во время прошлогодних выборов среди жителей Москвы, голосовавших онлайн, разыгрывали 20 квартир, 100 машин и баллы.