В акватории Байкала произошло сильное землетрясение

Озеро Байкал (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

В акватории озера Байкал произошло землетрясение, информации о погибших или пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, магнитуда землетрясения составила 8,4 балла, в Иркутске оно ощущалось как 5 баллов.

Согласно классификатору МЧС, наибольшая из магнитуд известных землетрясений равна примерно 9,0 баллам, а предельно сильными считаются те землетрясения, чья магнитуда несколько меньше 9. Слабые землетрясения имеют близкие к нулю значения магнитуд.

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