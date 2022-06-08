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В акватории Байкала произошло сильное землетрясение
Озеро Байкал
В акватории озера Байкал произошло землетрясение, информации о погибших или пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.
По данным ведомства, магнитуда землетрясения составила 8,4 балла, в Иркутске оно ощущалось как 5 баллов.
Согласно классификатору МЧС, наибольшая из магнитуд известных землетрясений равна примерно 9,0 баллам, а предельно сильными считаются те землетрясения, чья магнитуда несколько меньше 9. Слабые землетрясения имеют близкие к нулю значения магнитуд.
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