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Для осужденного на 15 лет Шестуна прокуратура запросила еще 7 месяцев

Прокуратура запросила для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна семь месяцев колонии за оскорбление прокурора и судьи. Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Трепашкиню

«Представитель гособвинения попросил добавить моему подзащитному к 15 годам колонии, которые ему назначили по первому делу, еще семь месяцев лишения свободы», — сказал адвокат.

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Александр Шестун

По его словам, Шестун частично признал вину в оскорблении, но не согласен с обвинениями в угрозах. Сторона защиты настаивает на прекращении уголовного преследования и оправдании по всем предъявленным обвинениям, добавил Трепашкин.

В декабре 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима по ст. 290, 159, 174, 289 УК (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии прокуратуры, в 2008 году, когда Шестун был главой администрации, он создал 47 подконтрольных ему компаний, которым он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам. У бывшего главы Серпуховского района обнаружили 676 объектов недвижимости, две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., 22 автомобиля стоимостью до 27 млн руб. Вину Шестун не признал.


Арестовали Шестуна в июне 2018 года на следующий день после задержания. За два месяца до этого он записал несколько видеообращений к президенту, в которых рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Он предоставил записи разговоров, на одной из которых зафиксировано, как начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев говорит Шестуну, что его «катком переедут». В Кремле тогда пообещали ознакомиться с обращениями Шестуна.

Теги
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