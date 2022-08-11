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Байден ушел в отпуск

Президент США Джо Байден отправился в отпуск в штат Южная Каролина, где планирует провести как минимум неделю, сообщает Reuters.

По данным агентства, президент вместе с семьей планирует пробыть на острове Киава до вторника.

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Фото: JIM LO SCALZO / EPA / ТАСС

Киава известен своими частными пляжами и гольф-курортом, отмечает Reuters.

Байден вылетел в Южную Каролину с авиабазы Эндрюс в сопровождении жены Джилл, сына Хантера, его жены Мелиссы Коэн и их сына Бо.

До этого Байден две недели находился на карантине из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Лечащий врач президента тогда говорил, что заболевание проходило в легкой форме, у главы государства были насморк, утомляемость, сухой кашель, болело горло.

Байден 27 июля сдал повторный отрицательный тест, но через три дня снова получил положительный результат. Однако доктор отмечал, что в целом президент чувствует себя хорошо, хотя к нему вернулся кашель. 7 августа Байден сдал второй отрицательный тест и вышел с карантина.

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