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Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед перестановками в кабмине

Кабинет министров действующего премьера Японии Фумио Кисиды в полном составе ушел в отставку, сообщило агентство Kyodo.

Это случилось на фоне подготовки к перестановкам, которые ожидаются в японском правительстве. По данным агентства, Кисида хочет перестроить свой кабинет из-за падения общественного доверия. Также премьер стремится избежать обвинений в связях отдельных членов правительства с религиозной сектой «Церковь объединения», которая привлекла внимание населения после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

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По данным газеты Asahi Shimbun, главой японского Минобороны должен стать Ясукадзу Хамада, который уже занимал эту должность в 2008–2009 годах. Министром экономической безопасности станет председатель Совета по политическим исследованиям Санаэ Такаити, а главой Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения — бывший главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр экономического возрождения Дайсиро Ямагива и министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто останутся на своих постах. Таро Коно, глава штаба партии по связям с общественностью, будет назначен министром цифровых технологий, а Ясутоши Нисимура, бывший министр экономического возрождения, станет министром экономики, торговли и промышленности, пишет газета.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно также останется на своем посту, говорят Kyodo источники.

О грядущих перестановках в японском правительстве стало известно еще на прошлой неделе. 6 августа об этом сообщил сам Кисида.

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При этом газета Asahi Shinbun со ссылкой на отчет о доходах и расходах политических фондов утверждает, что как минимум трое из членов обновленного кабинета связаны с «Церковью объединения».

Секту критиковал 41-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами, который в июле текущего года убил бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Он считал политика связанным с этой сектой и был на нее обижен, так как его мать переводила организации деньги. По данным Kyodo, женщина пожертвовала «Церкви объединения» около ¥100 млн ($720 тыс.).

Дядя Тэцуи Ямагами рассказывал, что его мать попала в секту в начале 1990-х после самоубийства его отца. Женщина жертвовала ей деньги, полученные по страховке после смерти мужа, а также вырученные от продажи семейной недвижимости. По его словам, Ямагами из-за денежных трудностей в семье пришлось отказаться от учебы. В самой церкви заявили, что вернули ¥50 млн, добавив, что не было никаких записей о суммах пожертвований от матери Ямагами. Его дядя обвинил организацию в попытке уйти от ответственности.

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