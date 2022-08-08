Заместитель Сальдо сообщил о его изоляции от «информационных программ»

Владимир Сальдо (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в московском НИИ им. Склифосовского из-за переутомления, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас он находится в НИИ Склифосовского в Москве, под присмотром профессионалов, докторов. Он изолирован от любой «информационной программы», — сообщил он.

Сальдо сам сообщил о своей госпитализации 4 августа. На следующий день в Telegram-канале чиновника появилась публикация, написанная от его имени. В ней говорилось, что Сальдо чувствует себя хорошо, его состояние улучшается. Ухудшение самочувствия объяснялось осложнениями после коронавируса.

Однако уже через несколько часов телеканал RT со ссылкой на источник в администрации региона сообщил, что Сальдо в среднетяжелом состоянии и его ввели в медикаментозную кому. Вместо него исполняющим обязанности главы ВГА назначили председателя правительства Херсонской области Сергея Елисеева.

Информацию о введении Сальдо в кому также подтвердил Telegram-канал Baza. По данным его источника, 4 августа главу ВГА привезли в одну из крымских больниц, где ему стало хуже. Тогда Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, а консилиум решил отправить его в Москву спецбортом.

Данные о транспортировке Сальдо в Москву подтвердили в его Telegram-канале, однако Стремоусов заявил, что сообщения о введении главы ВГА в медикаментозную кому являются «частью информационной войны Украины против России». «Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», — пояснил он.

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Херсонская область находится под контролем российских военных с марта. На ее территории создана пророссийская военно-гражданская администрация, регион собирается провести референдум о присоединении к России. Киев считает утраченные территории оккупированными.