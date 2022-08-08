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Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS в районе Краматорска

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Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS в районе Краматорска, батарею РСЗО «Ураган» в районе поселка Очеретино, а также батарею самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе села Красное (Сонцовка) в Донецкой области, сообщает Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также силы противовоздушной обороны сбили 19 снарядов HIMARS в районах села Сухая Каменка Харьковской области, города Мелитополь Запорожской области и поселка Антоновка Херсонской области.

Пентагон усомнился в уничтожении шести HIMARS на Украине
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РСЗО HIMARS

США объявили о решении передать Украине РСЗО HIMARS в начале июля, Киев уже получил 12 таких орудий из планируемых 20.

4 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные с начала военной операции среди прочего уничтожили уже шесть РСЗО HIMARS и более 200 снарядов к ним. В Пентагоне его слова сочли не соответствующими действительности.

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По данным российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции украинская армия потеряла 263 самолета, 145 вертолетов, более 1,7 тыс. беспилотников, 363 зенитных ракетных комплекса, свыше 4,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 791 боевую машину РСЗО, более 3,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 4,7 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
РСЗО «HIMARS» Минобороны Военная операция на Украине
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