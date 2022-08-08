Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается жара вплоть до плюс 40 градусов, температура превысит климатическую норму на 4–6 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Тут температура прогнозируется на 4–6 градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за 30 градусов», — сообщил синоптик (цитата по ТАСС).

В частности, выше 35 градусов тепла в течение недели ожидается в Астраханской и Волгоградской областях (плюс 36–40 градусов), Ростовской области и Калмыкии (плюс 36–39 градусов), а также в Краснодарском крае (плюс 37 градусов). В степных районах Крыма в течение недели будет плюс 34–37 градусов. До плюс 35 градусов тепла воздух прогреется в Адыгее, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

По словам Вильфанда, для этих территорий нынешний период и так самый теплый по климату, однако вместе с антициклоном и жаркими ветрами с юго-востока температуры поднимаются выше нормы.

По данным центра погоды «Фобос», на прошлой неделе в некоторых российских регионах обновились температурные рекорды: так, в столице Карелии Петрозаводске 6 августа максимальная температура составила плюс 29,1 градуса, а в городе Усть-Цильма в Коми она побила рекорд аномально жаркого 2010 года, поднявшись до плюс 30,1 градуса.

Вместе с высокими температурами синоптики предупреждают о засухе и повышенной пожароопасности в регионах, где наблюдается жаркая погода, в частности в Южном и Приволжском федеральных округах. При этом в других частях России предупреждения погодных экспертов связаны с другими аномалиями. Так, в Приамурье объявлен режим ЧС из-за паводковых ливней, до этого подобные погодные катаклизмы наблюдались в Сочи.

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Тем не менее на этой неделе жара сохранится больше в южной части России, в то время как в остальных регионах воздух не прогреется выше плюс 30 градусов, отмечают в центре «Фобос».