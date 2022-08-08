Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
МИД Китая сравнил политику США с гибелью Джорджа Флойда Политика, 10:33
В Хельсинки демонтировали подаренную СССР статую «Мир во всем мире» Политика, 10:28
В каких случаях получится расторгнуть договор из-за санкций Pro, 10:27
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 10:26
СПБ Биржа возобновит торги иностранными бумагами с 10:00 мск Инвестиции, 10:24
В Запорожской ВГА заявили, что область навсегда уходит из состава Украины Политика, 10:23
Медведев назвал целью Запада «уничтожение России» Политика, 10:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Ведомости» узнали о выплате дивидендов по иностранным акциям Инвестиции, 10:17
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 10:03
Снижение цен и скидки на все: что происходит со вторичным жильем в Москве Недвижимость, 10:03
Победительница Кубка России пожаловалась на конфликт с допинг-офицерами Спорт, 09:59
Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Pro, 09:52
Сознавшийся в убийстве экс-депутат получил 9 месяцев ограничения свободы Политика, 09:45
Общество ,  
0 

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается жара вплоть до плюс 40 градусов, температура превысит климатическую норму на 4–6 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Тут температура прогнозируется на 4–6 градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за 30 градусов», — сообщил синоптик (цитата по ТАСС).

В частности, выше 35 градусов тепла в течение недели ожидается в Астраханской и Волгоградской областях (плюс 36–40 градусов), Ростовской области и Калмыкии (плюс 36–39 градусов), а также в Краснодарском крае (плюс 37 градусов). В степных районах Крыма в течение недели будет плюс 34–37 градусов. До плюс 35 градусов тепла воздух прогреется в Адыгее, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

По словам Вильфанда, для этих территорий нынешний период и так самый теплый по климату, однако вместе с антициклоном и жаркими ветрами с юго-востока температуры поднимаются выше нормы.

В Британии из-за жары пересох исток реки Темзы
Общество
Фото:Hollie Adams / Getty Images

По данным центра погоды «Фобос», на прошлой неделе в некоторых российских регионах обновились температурные рекорды: так, в столице Карелии Петрозаводске 6 августа максимальная температура составила плюс 29,1 градуса, а в городе Усть-Цильма в Коми она побила рекорд аномально жаркого 2010 года, поднявшись до плюс 30,1 градуса.

Вместе с высокими температурами синоптики предупреждают о засухе и повышенной пожароопасности в регионах, где наблюдается жаркая погода, в частности в Южном и Приволжском федеральных округах. При этом в других частях России предупреждения погодных экспертов связаны с другими аномалиями. Так, в Приамурье объявлен режим ЧС из-за паводковых ливней, до этого подобные погодные катаклизмы наблюдались в Сочи.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Игорь Зотин / ТАСС Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Vadim Ghirda / AP Отругать на совесть: как отрицательные отзывы повышают продажи
Инструкции

Тем не менее на этой неделе жара сохранится больше в южной части России, в то время как в остальных регионах воздух не прогреется выше плюс 30 градусов, отмечают в центре «Фобос».

Теги
Роман Вильфанд аномальная жара Погода
Материалы по теме
В Британии из-за жары пересох исток реки Темзы
Общество
Нидерланды и Франция предупредили о дефиците воды из-за рекордной жары
Политика
«Код красный»: как Европа переживает аномальную жару. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter