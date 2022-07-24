В Сочи ввели режим ЧС из-за ливней

Фото: Антон Олеарник / ТАСС

Из-за сильных ливней, которые шли 22-23 июля, власти Сочи решили ввести режим ЧС, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пляжи курорта останутся закрытыми для купания, аварийные и коммунальные службы ликвидируют последствия залпового ливня. Более 1,1 тыс. специалистов и почти 400 единиц техники задействовано в этом, им помогают волонтеры и жители города. Проверяются места, где могут возникнуть оползни.

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Разрушения из-за стихийного бедствия наблюдаются во всех районах, больше всего пострадал Центральный, рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Так, на одной из улиц обрушилась подпорная стена жилого дома. Также значительно пострадали дороги, однако их уже расчистили от мусора и грязи, движение транспорта идет в обычном режиме. По данным администраций, в результате ливней повреждено 60 машин, их вывозят на бесплатную стоянку.

Власти Сочи собирают информацию о разрушениях, для этого создали 32 мобильные бригады, работают 94 человека, которые занимаются подворовым обходом пострадавших территорий. Также работает выездная мобильная приемная, которая позволяет на месте сформировать необходимый пакет документов для выплат.

22-23 июля на Краснодарский край обрушилась непогода, в регионе до конца суток 23 июля действовало штормовое предупреждение. Утром 24 июля в МЧС заявили, что дожди прекратились, уровень воды в реке Бзуга нормализовался, она вернулась в привычное русло после откачки воды.

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В Сочи прошел залповый ливень, в результате центр города затопило. Из-за стихийного бедствия погибла женщина. По данным Следственного комитета, она находилась около пересечения улиц Донской и Пасечной в центре города. В это же время поток воды смыл один из припаркованных автомобилей, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением.