Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 61,09 (-0,04) Инвестиции, 04 авг, 16:07
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 60,26 (+0,02) Инвестиции, 04 авг, 16:07
В Британии из-за жары пересох исток реки Темзы Общество, 03:00
Зеленский упрекнул ЕС в «искусственной задержке» с помощью на €8 млрд Политика, 02:54
В КНР заявили об угрозе ядерного арсенала США международной безопасности Политика, 02:05
В Германии задержали мужчину за демонстрацию буквы Z Общество, 02:00
Бизнес-омбудсмен счел недостаточной либерализацию экономических статей УК Бизнес, 01:19
Премьер Венгрии исключил мир на Украине без переговоров России и США Политика, 00:42
В какие страны уехали беженцы с Украины. Карта Политика, 00:15
Киев анонсировал отправку еще трех судов с зерном из украинских портов Политика, 00:09
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией Политика, 00:07
Македонский портал узнал о передаче Киеву купленных у него ранее Су-25 Политика, 00:06
Где окажется Роналду. Главные интриги футбольного еврозона Спорт, 00:00
Оператор карт «Мир» перестал платить банкам за их продвижение Финансы, 00:00
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 04 авг, 23:58
Главу военной администрации Херсонской области госпитализировали Политика, 04 авг, 23:36
Общество ,  

В Британии из-за жары пересох исток реки Темзы

Исток реки Темзы в Великобритании, который находится в графстве Глостершир, пересох и сместился на 8 км вниз по течению, сообщает газета The Guardian со ссылкой на эксперта Роба Коллинза из британской благотворительной организации The Rivers Trust.

«После продолжительной засушливой погоды исток Темзы в Глостершире пересох, и слабый поток сейчас едва различим более чем в 5 милях вниз по течению», — сказал Коллинз и предупредил, что из-за изменений климата периоды засухи участятся, что приведет к нехватке воды «с усилением конкуренции за истощающиеся ресурсы и разрушительными последствиями для водной флоры и фауны».

Длина Темзы — почти 350 км, она является второй по длине реке Великобритании после Северна. Берет начало в графстве Глостершир на западе Англии, протекает по территории восьми графств, а также Лондона и впадает в Северное море.

«Код красный»: как Европа переживает аномальную жару. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В июле в европейских странах установились рекордно жаркие температуры. Так, 19 июля в Великобритании зафиксировали самое высокое значение за всю историю измерений: в районе столичного аэропорта Хитроу было 40,2 градуса по Цельсию. Такая погода стала причиной пожаров и пересыхания водоемов в нескольких странах.

Синоптики предупредили, что в России в ближайшие выходные (5-6 августа) так же установится жаркая погода, но без рекордов. Так, в Центральной России температура поднимется до плюс 27–32 градусов, что по меньшей мере на 4–5 градусов выше климатической нормы, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Теги
Темза Великобритания жара Погода
Материалы по теме
Нидерланды и Франция предупредили о дефиците воды из-за рекордной жары
Политика
Сгорел парк, перекрыли трассу: что известно о рекордных пожарах в Европе
Общество
Жара в Британии побила исторический рекорд температуры, превысив 40°С
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter