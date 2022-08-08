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В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за сложной паводковой обстановки в Амурской области введен режим ЧС. Подтоплены более 80 домов и 200 придомовых территорий, эвакуированы 158 человек. В МЧС сообщили, что «очень сильные осадки» продолжатся 8 августа
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В Амурской области 32 населенных пункта отрезаны от автомобильного сообщения из-за паводков, в 13 населенных пунктах подтоплены дома, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории области введен региональный режим ЧС. Все службы работают в усиленном режиме. <...> Сейчас людям помогают 153 спасателя, на территориях работает 38 единиц техники, 14 плавсредств, два плавающих транспортера ПТС-М. Держу ситуацию на личном контроле», — сказал глава региона.

Девять населенных пунктов в Амурской области полностью лишились транспортного сообщения из-за повреждений мостов и дорог, 82 дома и 200 придомовых территорий подтоплены, сказано на сайте правительства области. С подтопленной местности эвакуировали 158 человек, среди них 49 детей.

Последствия паводка в Забайкалье. Фотогалерея
Фотогалерея 

Причиной паводка стал сильный циклон, который пришел в регион в начале августа, местами ливни достигали категории опасного явления, сообщили агентству «ПортАмур» в региональной гидрометслужбе. «В ночь с 5 на 6 августа зафиксировано 79 мм осадков за 12 часов. За два дня — 186 мм — это около пяти декадных норм или почти две месячные», — говорилось в сообщении синоптиков. Они отметили, что месячная норма для Тындинского округа — 108 мм.

После этого режим ЧС ввели в нескольких районах Приамурья — Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах, а также городах Тынде и Магдагачинске. 8 августа в восточных районах Амурской области также ожидаются «очень сильные осадки», предупредили в региональном МЧС.

Режим ЧС обязывает уполномоченные ведомства ограничить доступ людей (кроме ликвидаторов) к месту чрезвычайной ситуации, обеспечить защиту населения (в том числе эвакуацию), заниматься ликвидацией ЧС, определением порядка пользования транспортными средствами, поддержкой общественного порядка.

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