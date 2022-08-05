Премьер Израиля заявил об отсутствии желания затягивать операцию в Газе

Яир Лапид: Израиль не заинтересован в длительной операции в секторе Газа

Однако страна не боится, что это случится, сказал Лапид. Власти отметили, что готовы к нескольким дням боевых действий и начали набирать в армию резервистов. Согласно последним данным, в Газе погибли 10 человек, еще 55 были ранены

Video

Израиль не хочет затягивать операцию «Рассвет» в секторе Газа, но не боится того, что это случится, заявил премьер-министр страны Яир Лапид в телеобращении к нации, которое транслировал израильский телеканал Kan.

«Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их. Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется», — сказал он, пообещав устранить «угрозу» для граждан страны.

В армию начали призывать резервистов, власти страны заявили, что готовятся к нескольким дням боевых действий.

Ранее 5 августа Израиль нанес удары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Как пояснили местные власти, она направлена против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» («Джамаат моджахедов»). В соседних с сектором Газа областях в радиусе 80 км объявили чрезвычайное положение до 20:00 субботы, 6 августа.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России). «Палестинский исламский джихад» признали террористической организацией также в США, ЕС, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле.

Обострение вызвано задержанием в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров группировки. За несколько дней до начала боевых действий Израиль блокировал дороги около сектора Газа и направил на границу с ним вооруженное подкрепление. Местные СМИ, в том числе портал Kipa, писали, что власти еврейского государства хотят убить командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Читайте на РБК Pro Pro Отругать на совесть: как отрицательные отзывы повышают продажи Отругать на совесть: как отрицательные отзывы повышают продажи Инструкции Pro Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды Прогнозы Pro Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников Статьи Pro Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Инструкции Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Исследования Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Статьи

Днем 5 августа удар был нанесен по седьмому этажу высотки на территории сектора Газа. Предположительно, Тайсир аль-Джабари находился там, передавало агентство Reuters. Затем его гибель подтвердили представители группировки. Минздрав сектора Газа сообщил о гибели десяти человек в ходе ударов со стороны Израиля, в том числе пятилетней девочки, еще 55 человек получили ранения.

Правящее в Газе палестинское исламистское движение ХАМАС обвинило Израиль в совершении «преступления» и пообещало ответ. По состоянию на 22:00 мск из сектора Газа в сторону Израиля выпустили около 80 ракет, сообщили в армии, 33 из них перехватили израильские системы ПВО. Обстрелу подверглись южные регионы страны.

Официальный представитель ЦАХАЛ, генерал Ран Кочав заверил, что военная операция израильской армии направлена против «Исламского джихада», а не против ХАМАС. Израиль кроме ракет использует в операции истребители, бомбардировщики и беспилотники.