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Премьер Израиля заявил об отсутствии желания затягивать операцию в Газе

Яир Лапид: Израиль не заинтересован в длительной операции в секторе Газа
Однако страна не боится, что это случится, сказал Лапид. Власти отметили, что готовы к нескольким дням боевых действий и начали набирать в армию резервистов. Согласно последним данным, в Газе погибли 10 человек, еще 55 были ранены

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Израиль не хочет затягивать операцию «Рассвет» в секторе Газа, но не боится того, что это случится, заявил премьер-министр страны Яир Лапид в телеобращении к нации, которое транслировал израильский телеканал Kan.

«Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их. Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется», — сказал он, пообещав устранить «угрозу» для граждан страны.

В армию начали призывать резервистов, власти страны заявили, что готовятся к нескольким дням боевых действий.

Ранее 5 августа Израиль нанес удары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Как пояснили местные власти, она направлена против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» («Джамаат моджахедов»). В соседних с сектором Газа областях в радиусе 80 км объявили чрезвычайное положение до 20:00 субботы, 6 августа.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России). «Палестинский исламский джихад» признали террористической организацией также в США, ЕС, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле.

Обострение вызвано задержанием в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров группировки. За несколько дней до начала боевых действий Израиль блокировал дороги около сектора Газа и направил на границу с ним вооруженное подкрепление. Местные СМИ, в том числе портал Kipa, писали, что власти еврейского государства хотят убить командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

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Днем 5 августа удар был нанесен по седьмому этажу высотки на территории сектора Газа. Предположительно, Тайсир аль-Джабари находился там, передавало агентство Reuters. Затем его гибель подтвердили представители группировки. Минздрав сектора Газа сообщил о гибели десяти человек в ходе ударов со стороны Израиля, в том числе пятилетней девочки, еще 55 человек получили ранения.

Правящее в Газе палестинское исламистское движение ХАМАС обвинило Израиль в совершении «преступления» и пообещало ответ. По состоянию на 22:00 мск из сектора Газа в сторону Израиля выпустили около 80 ракет, сообщили в армии, 33 из них перехватили израильские системы ПВО. Обстрелу подверглись южные регионы страны.

Официальный представитель ЦАХАЛ, генерал Ран Кочав заверил, что военная операция израильской армии направлена против «Исламского джихада», а не против ХАМАС. Израиль кроме ракет использует в операции истребители, бомбардировщики и беспилотники.

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Татьяна Зыкина
сектор Газа Яир Лапид Израиль военная операция
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