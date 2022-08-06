Минздрав Газы назвал число погибших и раненых при ударах Израиля

Число погибших выросло до 24, погибли в том числе шесть детей, две женщины и командир военизированной группировки. Конфликт обострился 5 августа, после ударов Израиля по Газе и операции против группировки «Исламский джихад»

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 24, а раненых — до 203 человек, передает портал Al Madenah News со ссылкой на Минздрав Газы.

Погибли в том числе шесть детей и две женщины, одна из них — пожилая. Последние данные поступили в 22:50 по московскому времени. О потерях с израильской стороны не сообщалось.

Палестино-израильский конфликт обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Местные власти подчеркивали, что ведут ее против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». В ходе нее израильские военные уже ликвидировали командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что кроме него, предположительно, удалось ликвидировать командира южного подразделения группировки Халеда Мансура, передает телеканал Kan. По данным военных, командующего убили в городе Рафах.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

В ответ на действия израильской армии, «Исламский Джихад» начал ракетный обстрел Израиля. По информации Kan, к 21:00 мск из Газы в его направлении выпустили 393 ракеты, 90 из них приземлились на территории сектора, оставшиеся перехватили израильские ПВО.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ, генерал Ран Кочав заявил, что операция продлится неделю, хотя ранее военные говорили о нескольких днях. Премьер-министр Израиля Яир Лапид до этого говорил, что власти хотят устранить «угрозу» местному населению и не боятся затяжного конфликта. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих для «оперативных целей». К участию в операции привлекли силы специального назначения, артиллерию, дроны и истребители.

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Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, а его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал в эфире ливанского телеканала «Аль-Маядин», что перемирия после ударов Израиля быть не может «В этой битве нет красных линий… Тель-Авив также станет одной из целей ракет сопротивления, как и все сионистские города», — сказал он.

В российском МИДе, напротив, призвали стороны проявить сдержанность, начать переговоры и установить режим прекращения огня. Ведомство поддержало в конфликте палестинскую сторону и призвало учесть в рамках процесса законные права палестинцев на создание независимого государства в границах 1967 года.