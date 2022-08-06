Минздрав Газы назвал число погибших и раненых при ударах Израиля

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
«Страна.ua» узнала о резком подорожании газа для производств на Украине Политика, 01:10
Минобороны обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС Политика, 00:34
Пятая ракетка России разгромила китаянку и вышла в финал турнира в США Спорт, 00:23
Reuters узнало детали скорой поставки оружия США на Украину на $1 млрд Политика, 00:21
Производитель культовых карандашей заявил о проблемах из-за контрсанкций Бизнес, 00:00
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 06 авг, 23:59
Умер экс-глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Малышев Спорт, 06 авг, 23:50
Минздрав Газы назвал число погибших и раненых при ударах Израиля Политика, 06 авг, 23:39
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации с ударом по Славянску Политика, 06 авг, 23:23
FT сообщила о беспокойстве ЕС из-за сближения России и Турции Политика, 06 авг, 23:16
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 06 авг, 23:08
Минобороны назвало обстрел Запорожской АЭС «ядерным терроризмом» Политика, 06 авг, 23:07
«Локомотив» побил антирекорд по голам и показал худший старт за 16 лет Спорт, 06 авг, 22:57
В США предупредили об экстраординарных мерах для освобождения Грайнер Политика, 06 авг, 22:44
Политика ,  
0 

Минздрав Газы назвал число погибших и раненых при ударах Израиля

Минздрав сектора Газа: при ударах Израиля погибли 24 палестинца, еще 203 пострадали
Число погибших выросло до 24, погибли в том числе шесть детей, две женщины и командир военизированной группировки. Конфликт обострился 5 августа, после ударов Израиля по Газе и операции против группировки «Исламский джихад»

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 24, а раненых — до 203 человек, передает портал Al Madenah News со ссылкой на Минздрав Газы.

Погибли в том числе шесть детей и две женщины, одна из них — пожилая. Последние данные поступили в 22:50 по московскому времени. О потерях с израильской стороны не сообщалось.

Палестино-израильский конфликт обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Местные власти подчеркивали, что ведут ее против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». В ходе нее израильские военные уже ликвидировали командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что кроме него, предположительно, удалось ликвидировать командира южного подразделения группировки Халеда Мансура, передает телеканал Kan. По данным военных, командующего убили в городе Рафах.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

В ответ на действия израильской армии, «Исламский Джихад» начал ракетный обстрел Израиля. По информации Kan, к 21:00 мск из Газы в его направлении выпустили 393 ракеты, 90 из них приземлились на территории сектора, оставшиеся перехватили израильские ПВО.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ, генерал Ран Кочав заявил, что операция продлится неделю, хотя ранее военные говорили о нескольких днях. Премьер-министр Израиля Яир Лапид до этого говорил, что власти хотят устранить «угрозу» местному населению и не боятся затяжного конфликта. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих для «оперативных целей». К участию в операции привлекли силы специального назначения, артиллерию, дроны и истребители.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Andrea Leon / Unsplash Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях
Статьи
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Vadim Ghirda / AP Отругать на совесть: как отрицательные отзывы повышают продажи
Инструкции

Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное
Политика

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, а его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал в эфире ливанского телеканала «Аль-Маядин», что перемирия после ударов Израиля быть не может «В этой битве нет красных линий… Тель-Авив также станет одной из целей ракет сопротивления, как и все сионистские города», — сказал он.

В российском МИДе, напротив, призвали стороны проявить сдержанность, начать переговоры и установить режим прекращения огня. Ведомство поддержало в конфликте палестинскую сторону и призвало учесть в рамках процесса законные права палестинцев на создание независимого государства в границах 1967 года.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
сектор Газа Израиль обстрелы погибшие
Материалы по теме
Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное
Политика
Премьер Израиля заявил об отсутствии желания затягивать операцию в Газе
Политика
МИД России призвал к прекращению огня в секторе Газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter