МИД России призвал к прекращению огня в секторе Газа
МИД России серьезно обеспокоен обострением ситуации в секторе Газа и призывает все стороны палестино-израильского конфликта вернуться к режиму прекращения огня, говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой. 5 августа Израиль нанес авиаудары по Газе, после чего оттуда начались ответные обстрелы.
«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — отмечается в заявлении.
Положить конец насилию возможно только с помощью переговоров, по итогам которых должны быть реализованы законные права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, заявили в МИД России.
Палестино-израильский конфликт вновь обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет» против запрещенной в России террористической группировки «Исламский Джихад». В ходе нее был ликвидирован командир северной бригады военного крыла группировки. Минздрав Газы сообщал, что в результате израильских ударов погибли 10 человек, 55 — получили ранения.
В ответ на авиаудары из Газы по территории Израиля было выпущено около 160 ракет, большинство из них перехватила система ПВО «Железный купол». О пострадавших и жертвах не сообщалось.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявлял, что операция «Рассвет» нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии, а лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала сообщил, что после авиаударов перемирия не будет.