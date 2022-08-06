МИД России призвал к прекращению огня в секторе Газа

Палестино-израильский конфликт вновь обострился 5 августа, после серии авиаударов Израиля по сектору Газа в рамках операции против группировки «Исламский джихад»

МИД России серьезно обеспокоен обострением ситуации в секторе Газа и призывает все стороны палестино-израильского конфликта вернуться к режиму прекращения огня, говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой. 5 августа Израиль нанес авиаудары по Газе, после чего оттуда начались ответные обстрелы.

«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — отмечается в заявлении.

Положить конец насилию возможно только с помощью переговоров, по итогам которых должны быть реализованы законные права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, заявили в МИД России.

Палестино-израильский конфликт вновь обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет» против запрещенной в России террористической группировки «Исламский Джихад». В ходе нее был ликвидирован командир северной бригады военного крыла группировки. Минздрав Газы сообщал, что в результате израильских ударов погибли 10 человек, 55 — получили ранения.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

Читайте на РБК Pro Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Инструкции Pro Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Статьи

В ответ на авиаудары из Газы по территории Израиля было выпущено около 160 ракет, большинство из них перехватила система ПВО «Железный купол». О пострадавших и жертвах не сообщалось.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявлял, что операция «Рассвет» нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии, а лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала сообщил, что после авиаударов перемирия не будет.