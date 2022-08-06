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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД России призвал к прекращению огня в секторе Газа

Палестино-израильский конфликт вновь обострился 5 августа, после серии авиаударов Израиля по сектору Газа в рамках операции против группировки «Исламский джихад»

Город Газа Город Газа Город Газа Город Газа Город Газа Город Газа Израильская граница с Газой Система обороны &laquo;Железный купол&raquo;&nbsp;в Ашкелоне, Израиль

МИД России серьезно обеспокоен обострением ситуации в секторе Газа и призывает все стороны палестино-израильского конфликта вернуться к режиму прекращения огня, говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой. 5 августа Израиль нанес авиаудары по Газе, после чего оттуда начались ответные обстрелы.

«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — отмечается в заявлении.

Положить конец насилию возможно только с помощью переговоров, по итогам которых должны быть реализованы законные права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, заявили в МИД России.

Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное
Политика
Фото:Fatima Shbair / AP

Палестино-израильский конфликт вновь обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет» против запрещенной в России террористической группировки «Исламский Джихад». В ходе нее был ликвидирован командир северной бригады военного крыла группировки. Минздрав Газы сообщал, что в результате израильских ударов погибли 10 человек, 55 — получили ранения.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

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В ответ на авиаудары из Газы по территории Израиля было выпущено около 160 ракет, большинство из них перехватила система ПВО «Железный купол». О пострадавших и жертвах не сообщалось.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявлял, что операция «Рассвет» нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии, а лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала сообщил, что после авиаударов перемирия не будет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
палестино-израильский конфликт Израиль сектор Газа авиаудары Мария Захарова МИД
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