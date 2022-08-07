На Тайвань прибыла делегация из Литвы

Делегация из Литвы во главе с замминистра коммуникаций и транспорта Агне Вайчюкевичуте прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, сообщил МИД островной республики в Twitter.

«Мы желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы высокопродуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», — говорится в сообщении.

Ведомство также рассказало, что министр иностранных дел республики Джозеф Ву приветствовал премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса, который прибыл на Тайвань с шестидневным визитом.

Визиты иностранных делегаций проходят на фоне эскалации напряженности вокруг Тайваня после визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин считает Тайвань своей территорией и рассматривает ее визит как провокацию, которая нарушает принцип «одного Китая». Пелоси заявила, что главной целью визита американской делегации на остров была поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня.

В качестве ответной меры Китай начал военные учения со стрельбами возле Тайваня. Они должны завершиться 7 августа, однако Пекин анонсировал еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря. Премьер-министр Тайваня Чжэньчан призвал Китай прекратить «показывать мускулы».

Оборонное ведомство острова сообщало о большом числе китайских кораблей, самолетов и беспилотников у острова, которые в рамках учений имитировали нападение на Тайвань. В военном ведомстве отметили, что направило самолеты и корабли для реагирования на происходящее «надлежащим образом», писал Reuters.

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Летом прошлого года в Литва разрешила Тайваню открыть свое представительство. Китай раскритиковал это решение, отозвал своего посла в прибалтийской стране, а в ноябре понизил уровень дипотношений с Вильнюсом до поверенных в делах. Также правительство КНР приостановило грузовые железнодорожные перевозки в Литву и уменьшило кредитный лимит для литовских предприятий. Литва также отозвала своего посла из Китая.