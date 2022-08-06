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Полянский пообещал доставить экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке

Полянский: Россия доставит международных экспертов на место удара в Еленовке

Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в поселке Еленовка на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью журналисту Джексону Хинклу.

«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», — сказал Полянский.

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Об ударе по СИЗО с украинскими военнопленными сообщили 29 июля в ДНР. В Министерстве информации республики в произошедшем обвинили украинских военных, там утверждают, что удар нанесли с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В российском Минобороны позднее подтвердили данные ДНР, уточнив, что среди пленных находились бойцы батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Официальный Киев отверг обвинения и указал, что ВСУ не наносили удар по СИЗО.

В результате удара погибли 50 человек, еще 73 получили ранения, сообщили в российском министерстве. Следственный комитет России завел уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст. 356 УК). Позднее число погибших увеличилось до 53. 

ВСУ, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны страны и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека также потребовали направить в Еленовку представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.

Теги
СИЗО Военная операция на Украине Дмитрий Полянский
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