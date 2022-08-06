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США призвали Россию принять «субстантивное предложение» по заключенным

Соединенные Штаты вновь призывают Россию «субстантивное предложение» по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер в ходе пресс-конференции.

«Мы намерены продолжать призывать Россию принять субстантивное предложение, которое мы выдвинули перед ней», — сказала Жан-Пьер.

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Она отметила, что освобождение «незаконно удерживаемых» лиц в России остается приоритетом для администрации президента США Джо Байдена. Жан-Пьер также добавила, что США считают целесообразным продолжать вести переговоры с Россией по обмену заключенными в непубличном формате.

В конце июля CNN сообщил о предложении Белого дома обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута (приговорен к 25 годам за торговлю оружием, он не признает вину) на осужденных в России Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (первый осужден в России за шпионаж, вторая — за контрабанду наркотиков).

Позже телеканал передавал, что Москва предложила включить в процесс обмена экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Германии к пожизненному сроку за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в 2019 году.

29 июля Лавров и Блинкен обсудили вопрос об обмене. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США получили встречные предложения от России, но не считают их серьезными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что информационные обмены на эту тему должны быть «секретными» и «без мегафонов дипломатии».

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