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США уведомили посольство России об аресте россиянина Винника

Александр Винник (справа), архивное фото
Александр Винник (справа), архивное фото (Фото: Simela Pantzarcini / EPA /ТАСС)

Американские власти уведомили посольство России в Соединенных Штатах об аресте российского гражданина Александра Винника, которого власти страны подозревают в отмывании денег, передает «РИА Новости» со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства Надежду Шумову.

«Утром получена от американских властей информация об аресте россиянина. Запрошены в Госдепе сведения о его месте нахождения и работающих с ним адвокатах», — сказано в заявлении дипломатов.

Дипмиссия сообщила, что контролирует ситуацию с экстрадицией россиянина, и обещала оказать ему «все необходимое консульско-правовое содействие», в том числе в организации телефонного разговора.

Винника вывезли из Греции в США
Политика
Александр Винник

Винника арестовали в июле 2017 года в Греции по запросу Соединенных Штатов, которые подозревают его в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. Кроме США и Франции экстрадиции Винника добивалась Россия, властям которой он в 2018 году признался в хищении 750 млн руб. Винник утверждал, что хотел бы «добровольной» экстрадиции на родину.

В январе 2020 года Греция выдала Винника Франции, власти которой подозревают его в вымогательствах и хищении личных данных. Во Франции россиянин приговорен к пяти годам тюремного заключения.

30 июня срок Винника подошел к концу, однако ему не позволили покинуть тюрьму. Адвокат россиянина Фредерик Бело говорил, что в тот день его собирались экстрадировать в Грецию, после чего передать США. Однако ЕСПЧ отказал Франции в выдаче Винника.

Накануне, 4 августа, Следственная палата апелляционного суда Парижа признала недействительным запрос об экстрадиции Винника в США и о его освобождении из-под экстрадиционного ареста, говорил Бело. В этот же день он рассказал РБК, что россиянина вывезли из Франции в Грецию. Защитник Винника допускал, что там его сразу передадут США по решению греческого Министерства юстиции от 2019 года. Затем, по его словам, обвиняемого могут вывезти в Сан-Франциско, суд которого выдал ордер на его арест.

Утром 5 августа члены семьи Винника сообщили «РИА Новости», что россиянина действительно экстрадировали из Греции в США. Его доставили в Бостон на частном самолете, а после служебным бортом отправили в Сан-Франциско.

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Татьяна Зыкина
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Винника вывезли из Греции в США
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Адвокат сообщила об исчезновении россиянина Винника в Греции
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Адвокат сообщил об отправке россиянина Винника из Франции в Грецию
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