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ЕСПЧ отказал Франции в экстрадиции россиянина Винника в Грецию

Александр Винник
Александр Винник (Фото: Petros Giannakouris / AP)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил французским властям экстрадировать россиянина Александра Винника, которого приговорили к пяти годам тюрьмы, в Грецию, сообщил РБК его адвокат Фредерик Бело.

По его словам, экстрадиция Винника, которую планировали Франция и Греция, должна была произойти 30 июня, после чего россиянина должны передать США.

Адвокат рассказал, что утром 29 июня подал апелляцию в ЕСПЧ по ст. 39 Европейской конвенции по правам человека (согласно ст. 39 ЕКПЧ, в случае достижения мирового соглашения суд исключает дело из своего списка посредством вынесения постановления, в котором дается лишь краткое изложение фактов и достигнутого решения. — РБК), но вечером того же дня суд запретил Франции экстрадировать Винника в Грецию.

Россиянина должны были освободить 30 июня, так как он полностью отбыл наказание, однако ему не разрешили покинуть тюрьму Ля Санте в Париже.

«В это время министр юстиции Греции направил министру юстиции Франции свое согласие на вручение Виннику американского ордера на арест французскими властями, что и было сделано 1 июля в 16:00. Таким образом, в тот момент, когда Винник должен был выйти на свободу, он снова оказался под арестом в ожидании экстрадиции», — уточнил Бело.

Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Общество
Александр Винник (справа)

Винник выразил свое несогласие с данным решением, 6 июля в Следственной палате должно пройти судебное слушание по этому вопросу, сообщил адвокат. Он назвал экстрадицию россиянина «основанной исключительно на политических мотивах».

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Винника арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Его подозревают в создании криптобиржи BTC-e и отмывании $4 млрд. Экстрадиции Винника кроме США добивались Россия и Франция. Сам он в 2018 году признавался российским властям в хищении 750 млн руб. и говорил, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию.

В январе 2020 года власти Греции выдали его Франции, где Винника подозревают в краже личных данных и вымогательстве. В феврале суд в Париже отклонил апелляцию защиты и оставил россиянина под стражей. В декабре парижский суд приговорил россиянина к пяти годам тюремного заключения.

Теги
Александр Винник экстрадиция Греция Франция ЕСПЧ криптовалюта новости
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