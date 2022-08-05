В России впервые с начала апреля выявили более 18,5 тыс. заболевших COVID
За прошедшие сутки в России выявили 18 555 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Кроме того, сообщается о госпитализации 1906 человек, что на 0,5% меньше по сравнению с 4 августа. За прошедшие сутки умерли 47 человек, у которых выявили коронавирус.
Кроме того, оперативный штаб сообщил о выздоровлении 9817 пациентов.
Это наибольшее число новых заболевших с 1 апреля, когда в стране их выявили 19 164. Накануне, 4 августа, выявили 17 126 новых случаев.
Всего за время пандемии коронавирус выявили у 18 млн 672 тыс. 422 россиян. Из них умерли 382 651 человек.
Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения с 1 июля, объяснив это стабильным снижением заболеваемости в течение нескольких месяцев.
Однако спустя две недели после отмены всех ограничений начался новый всплеск заболеваемости: если в начале месяца за сутки выявляли около 3 тыс. заболевших COVID-19, то к концу заболеваемость выросла в четыре раза, достигнув показателя более 12 тыс. новых случаев в сутки.
Из-за роста заболеваемости 2 августа Роскомнадзор вновь рекомендовал носить маски и средства индивидуальной защиты наиболее уязвимым группам граждан.