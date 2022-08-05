В России впервые с начала апреля выявили более 18,5 тыс. заболевших COVID

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 61,09 (-0,04) Инвестиции, 04 авг, 16:07
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 60,26 (+0,02) Инвестиции, 04 авг, 16:07
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 12:39
Кремль связал с санкциями вопрос об экспорте металлов с Украины Политика, 12:30
Власти предупредили о снижении экспорта зерна из России Политика, 12:29
Эминем представил новый альбом с лучшими хитами Life, 12:28
Еще три сухогруза отправились с Украины в Турцию. Видео Экономика, 12:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:25
Отругать на совесть: как отрицательные отзывы повышают продажи Pro, 12:22
Украинский футболист подписал контракт с российским клубом Первой лиги Спорт, 12:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Игрока «Арсенала» заподозрили в сговоре с мафией из-за желтой карточки Спорт, 12:17
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 12:15
Как привычки помогают жить и зачем создавать новые Социальная экономика, 12:11
Силы ДНР установили контроль над поселком Пески Политика, 12:07
Россиян предупредили о подорожании косметики из-за параллельного импорта Life, 12:05
Китай решил ввести санкции против Пелоси и ее семьи за визит на Тайвань Политика, 11:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России впервые с начала апреля выявили более 18,5 тыс. заболевших COVID

В стране продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки выявили 18,5 тыс. новых зараженных — это максимальный показатель с 1 апреля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За прошедшие сутки в России выявили 18 555 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Кроме того, сообщается о госпитализации 1906 человек, что на 0,5% меньше по сравнению с 4 августа. За прошедшие сутки умерли 47 человек, у которых выявили коронавирус.

Кроме того, оперативный штаб сообщил о выздоровлении 9817 пациентов.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

Это наибольшее число новых заболевших с 1 апреля, когда в стране их выявили 19 164. Накануне, 4 августа, выявили 17 126 новых случаев.

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 18 млн 672 тыс. 422 россиян. Из них умерли 382 651 человек.

Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения с 1 июля, объяснив это стабильным снижением заболеваемости в течение нескольких месяцев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Ragnar Vorel / Unsplash Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи

Однако спустя две недели после отмены всех ограничений начался новый всплеск заболеваемости: если в начале месяца за сутки выявляли около 3 тыс. заболевших COVID-19, то к концу заболеваемость выросла в четыре раза, достигнув показателя более 12 тыс. новых случаев в сутки.

Из-за роста заболеваемости 2 августа Роскомнадзор вновь рекомендовал носить маски и средства индивидуальной защиты наиболее уязвимым группам граждан.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
коронавирус COVID-19 статистика оперативный штаб заболеваемость
Материалы по теме
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
Минобороны допустило причастность США к возникновению COVID-19
Политика
Долги россиян перед МФО сократились впервые с коронавирусного кризиса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter