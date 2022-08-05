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Экс-посол Украины счел скандалом отмену выставки подбитых танков в ФРГ

Уволенный посол Украины Мельник счел скандалом отмену выставки подбитых танков в ФРГ
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Georg Wendt / Getty Images)

Уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отмену выставки поврежденной российской военной техники в Берлине и обратился к бургомистру Франциске Гиффай с просьбой разрешить экспозицию.

«Эта отмена — настоящий скандал!» — написал Мельник в Twitter.

Проведение выставки «будет означать настоящую солидарность с Украиной», убежден он.

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Андрей Мельник

Ранее газета Der Tagesspiegel писала, что два музея хотели выставить подбитые российские танки перед зданием посольства России в Берлине, однако власти отклонили их заявку. Мельник заявил Tagesspiegel, что власти сделали это по «абсолютно надуманному основанию».

В начале мая экс-посол назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» после отказа последнего приехать в Киев. Позднее он, правда, признал, что эти слова были неуместны. Шольц отказался ехать на Украину, после того как там не приняли президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В начале июля украинский президент Владимир Зеленский уволил Мельника, объяснив свое решение ротацией. Экс-посол перед отъездом из Берлина попросил о встрече с Шольцом, чтобы извиниться перед ним за оскорбление.

Теги
посол Украины Германия Выставка танки
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