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Москвичей предупредили о «температурном форсаже» в августе

Несмотря на наступление финального месяца лета, жаркая погода в Москве пока останется, к концу недели в Центральной России температура поднимется до плюс 27-32 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

«Наступил финальный месяц сезона, мы пересекли так называемый климатический экватор, но лето не собирается сдавать свои позиции. Наоборот, на старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше», — предупредил он.

По словам специалиста, 5 и 6 августа столбики термометров «будут штурмовать тридцатиградусную отметку». Такой температурный режим по меньшей мере на четыре-пять градусов выше климатической нормы, добавил он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Гидрометцентра, до 6 августа температура продолжит расти и достигнет отметки в плюс 31-33 градуса. В связи с этим в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности, а также желтый уровень пожарной опасности.

О сильной жаре во второй половине недели москвичей предупреждало и МЧС, также опубликовав предупреждение о высокой пожароопасности в связи с жаркой погодой с 3 по 6 августа.

С начала лета температура в столице не превышала 33 градусов. Самым жарким днем в Москве было 11 июля. Тогда температура в некоторых районах поднялась до 32,2 градуса.

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